鳳凰颱風撲台，桃園是全台除宜花澎外，今（11）日唯一「全市放假」的縣市。雖然市長張善政的決策引發討論，不過桃園有一名網友PO出他昨日在桃園大園區駕車上班時，再見到垃圾桶被強風吹得在馬路上亂跑，嚇到直喊：「上班遇到垃圾桶飛彈怎麼躲？」還強調：「桃園沿海風很大好嗎！」畫面曝光，網友紛紛笑翻。

一名桃園網友在Threads上傳行車紀錄器畫面，只見畫面中，原PO網友駕駛的轎車正行經一處社區旁道路，沒想到從路旁忽然衝出兩台下有滑輪、已經裝滿垃圾，重量頗為驚人的垃圾箱，其中一台垃圾箱朝對面車道撲去，嚇得對象車道的機車、轎車紛紛閃避。另一台更是直直衝著原PO駕駛的車輛撞來，最後從緊急煞車的車鼻前切過。嚇得這名原PO網友驚呼：「上班遇到垃圾桶飛彈怎麼躲？桃園沿海風很大，好嗎？」

行車紀錄器畫面曝光，網友紛紛笑翻留言：「垃圾桶：自行宣布放假」、「大家都很有默契的禮讓過馬路的垃圾桶」、「海風真的強」、「我昨天也是被保麗龍跟垃圾砸個稀巴爛」。還有在地網友指出：「這個路口的風超級無敵大，騎車也都會被一陣風吹嚇掉。」

還有網友指出，紀錄器拍下的社區應為大園區「宜雄馥玉」建案，該社區總幹事則表示，他們早上把垃圾子車推出來方便市府垃圾車來回收，但很快就發現被風吹跑，後來連忙推回來用磚頭固定，直呼：「平常都沒發生過。」

