北高雄原就有三鐵共構、漢神巨蛋百貨等機能，近年在台積電進駐楠梓、輕軌、知名百貨商場及大學分校進駐等多重建設話題下，更加吸引目光與人口進駐。其中，漢神巨蛋商圈堪稱是美食及醫美一級戰區，信義房屋在地專家指出，包括博愛一路至博愛三路原就有4家麥當勞，年底預計開第5家，王品集團也有眾多餐廳插旗此處，此外，醫美診所、月子中心、生殖及婦產科診所也有超過10家，顯示商圈人潮多且消費力足夠，業者也十分看好未來發展性。

信義房屋漢神巨蛋店謝長宏表示，商圈店面較少見買賣交易，多是建商直接向地主購地開發才會出現買賣成交，一般業者多以租賃為主。一般店面單坪租金行情，目前落在1500元左右，如果是三角窗、面寬10米以上的特殊店面，單坪租金則約在3000元左右。

他指出，漢神巨蛋商圈店面之所以在租金與出租率方面都有好表現，關鍵在於北高雄近20年匯聚各項重大建設，除了原本就有的漢神巨蛋百貨、三鐵共構、鄰近美術館與農16之外，近年還有台積電進駐楠梓、輕軌通車、舊左營開發等建設，百貨商場也持續興建中，包括富邦凹子底漢神百貨三館、義享天地二期等，從漢神巨蛋延伸至凹子底，可說是北高雄最熱鬧的複合商業地段，促使居住人口持續移入，並有消費人潮多、消費力強勁等特色。

因此，商圈內有許多知名餐飲品牌、醫美診所、生殖診所、月子中心等插旗，堪稱是高雄連鎖美食與醫美診所一級戰區，整體店面空置率低，少數需要比較長時間才能租出去的店面，是因坪數較大，月租金需70至80萬以上，且房東對於經營業種有些要求。謝長宏指出，從業者積極布局，也可看出區段發展潛能強，商圈發展不墜的未來趨勢。