國泰公益集團「愛心環保園遊會」九日於台北圓山花博公園熱鬧登場，超過600位國泰志工與上萬名民眾齊聚一堂，共同響應「讓舊物重生、讓愛延續」的活動。從早上十點半開攤，義賣攤位前便擠滿尋寶人潮，鍋具、背包、玩具、衣鞋一字排開，不少人推著嬰兒車、牽著長輩，現場互動反應熱烈，吆喝聲、歡笑聲此起彼落，一日活動下來收穫滿滿，累計二手物資義賣金額達120萬元，全數用於關懷弱勢學童與長者。

今年園遊會邁入第九屆，國泰公益集團首度攜手台北YMCA共同舉辦，並串聯台中、高雄三地接力登場。台北場共設76個攤位，由國泰金控暨旗下子公司、國泰飯店觀光事業、國泰健康管理及YMCA等單位共同參與。活動結合環保、公益、反詐騙與健康推廣四大亮點，透過二手物資義賣、互動遊戲與健康挑戰，讓全民在吃喝玩樂間實踐永續精神。

國泰人壽攤位的義賣品廣受好評，志工團隊們希望夠過園遊會，讓愈來愈多人加入愛心公益行列，幫助更多人。（圖／國泰慈善基金會提供）

國泰人壽攜手保戶、社子島書道學苑的指導繪畫老師們一起擺攤，並在義賣品上作畫，相當吸睛。（圖／國泰慈善基金會提供）

舊物新生 國泰志工成最強銷售員

只見各攤位上的二手義賣品包羅萬象，樣樣都是「破盤超低價」，有主婦神器料理鍋、烤盤、保溫壺各類大小家電，還有讓大人小孩們愛不釋手的玉項鍊、手環、名牌後背包、衣服、鞋襪、兒童玩具等，通通百元有找，吸引不少到花博運動、散步和遊玩的民眾，扶老攜幼，在暖陽下、吹著微風，加入義賣品瘋搶行列。

「氣炸鍋只剩一台囉！錯過要等明年！」各攤位的志工們卯足全力叫賣，化身最強銷售員。國泰人壽據點服務發展部經理林淑真笑說，這次集結基金會、同事、親朋好友們捐出的義賣商品，多到好幾張桌子也擺不下，包括空氣清淨機、氣炸鍋等熱門商品更是秒殺售罄，她和同仁使出渾身解數賣力叫賣，目標希望今年義賣金額，能夠打破去年紀錄，幫助更多人。

國泰人壽展業萬龍通訊處，相揪社子島書道學苑的指導繪畫老師們一起擺攤，這些藝術家們在現場為帽子、提袋、零錢包等義賣品，畫上一朵朵明亮豔麗的繽紛花朵，超級吸睛，不少民眾駐足攤位前紛紛拍照選購。李冠頤經理說，自己和同仁年年都參與園遊會，這次揪保戶們一起擺攤，不僅可以與客戶維繫良好關係，更能把公益的力量擴大。

除了員工賣得起勁，逛攤民眾也熱情響應。黃先生展示滿手「戰利品」，有保溫瓶、刀具、提袋，一臉滿足地笑說：「這次陪太太來搶貨，每一樣都好便宜，物超所值，明年一定還要來！」

轉職到國泰服務滿一年的陳先生，首次帶著妻兒來園遊會初體驗，一雙兒女滿手玩具，笑得合不攏嘴。「我兒子還在念幼稚園，他看到哥哥姊姊在義賣二手玩具，說下次他也要捐玩具出來賣」，陳先生說，國泰對員工相當大方，不只活動多、福利更多，他很開心能夠透過身教讓孩子學習公益精神，下次他要和兒女一起響應捐贈義賣品，為公益盡一份力。

霖園集團旗下各家公司與各團體參與今年第9屆愛心環保園遊會，義賣所得全數用於關懷弱勢學童。（圖／國泰慈善基金會提供）

公益連線：健康、反詐、愛心同行

國泰世華銀行基金會董事長李明賢，今年也帶著小女兒一起逛園遊會。李明賢感謝所有志工與民眾的熱情投入，他說國泰公益集團持續舉辦卓越獎助學金、大樹計畫等活動，擴大公益關懷影響力，以具體行動落實「BETTER TOGHTHER共創更好」目標，「好的事情，繼續做下去就對了」。

國泰人壽慈善基金會總幹事張殷壽指出，園遊會不僅是義賣活動，更是一場「善的循環」，「每件物品都因為大家的參與而重生，每份善款都將成為社福機構最強後盾。」

國泰投信總經理張雍川則補充：「取之於社會、用之於社會，是我們長久以來的理念。這場園遊會讓公益變得有趣，也讓永續落地。」

國泰健康管理協理白芬蘭表示，今年是國泰健管首次參與園遊會，同事們熱烈響應，一開放報名攤位擺攤名額，不到5分鐘就秒殺，在眾人的努力下，收集到的義賣物品相當多元，甚至當天還得叫上一輛搬家貨車，才有辦法把所有義賣品帶到園遊會現場，這次國泰健管攤位，也帶來與國泰醫院團隊共同合作的新保健品牌「每日衡好」相關新產品進行義賣，頗受好評，早早就賣光，不但讓新產品能推廣給大眾了解，也能夠回饋社會做公益，更期望明年繼續參與園遊會。

園遊會不僅是義賣盛會，更是一場全民行動教育。國泰人壽設立「FitBack健康吧」攤位，鼓勵民眾每日步行7,500步養成運動習慣；在反詐宣導區，內政部警政署與國泰人壽合作設攤，以有獎遊戲提升民眾識詐意識。警政署預防科股長謝博丞提醒：「謹記不接、不點、不聽、不傳、不信五原則，就能遠離詐騙陷阱。」

今年是台北YMCA成立80週年，台北YMCA社會關懷委員會主任委員蔡娟娟表示，YMCA長期致力於弱勢、樂齡與社區關懷，今年首次與國泰集團合辦園遊會，不只能讓善的力量更為強大，也為台灣社會公益帶來更多正能量。