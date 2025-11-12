大陸漢代海昏侯墓考古發掘成果公布十周年研討會於本月8日在江西省南昌市舉行。考古專家除公布「海昏簡牘」的最新修復進展外，也首次發現秦漢時期的中國經典文學作品《詩經》，為目前考古發現中保存字數最多的西漢《詩經》文本。

據陸媒《中新社》報導，江西省文物考古研究院研究館員、海昏侯墓考古發掘領隊楊軍在會上表示，墓中出土的《詩經》相關簡牘約有1200枚，簡上記載「詩三百五篇，凡千七十六章，七千二百七十四言」。這不僅證明海昏簡牘《詩經》為全本《詩經》，也是秦漢時期首次發現的全本版本，更是目前出土字數最多的西漢《詩經》文獻。

報導指出，海昏侯墓主為漢武帝之孫劉賀。該墓共出土各類文物一萬餘件，這些文物展現了西漢時期的禮制規範、工藝水準與生活風貌。在紙張尚未發明之前，竹簡與木牘是古人主要的書寫載體。海昏侯墓中共出土竹簡、木牘5000餘枚，內容與文字紀錄豐富，被考古界視為珍貴的學術寶藏。

考古專家介紹，海昏侯劉賀墓西側槨出土的《詩經》簡，每枚長約23公分、寬0.8公分，以三道編繩連結，容字20至25個，內容包括經文、附註訓詁及篇末類似詩序的文字，充分展現西漢早中期《詩經》文本形態。

該批《詩經》簡結構嚴謹、分章有序，共305篇、1076章，與今傳《毛詩》（由西漢魯國毛亨與趙國毛萇輯注的古文《詩經》傳本）篇數相同，但少66章。

簡牘，取材竹木、記載文字，是紙張發明前中國書籍的主要形式。出土於大陸南方地區的簡牘含水率極高，脫水加固、文字信息提取是飽水簡牘修護的兩大難點。（示意圖／新華社資料照）

值得注意的是，海昏簡牘中除《詩經》外，還包含《禮記》、《春秋》、《孝經》等典籍，顯示當時漢武帝劉徹「獨尊儒術」政策下廣泛蒐集經籍的文化背景。此外，簡牘中亦發現約200枚《易》類文獻，其中「易占」屬於罕見的占卜類文本，為考古界前所未見。

湖北省荊州文物保護中心主任方北松指出，海昏侯墓出土的簡牘文物多有糟朽、殘缺、飽水、斷裂等胎體病害，亦存在字跡模糊、變形等情況，修復難度極高。目前大部分簡牘已完成保護處理，預計將於2026年全面完成修復。

根據公開資料，西漢第九任皇帝劉賀在位僅27天即被廢黜，返回封地昌邑國，後被貶至豫章郡海昏縣封為「海昏侯」，不久去世。其家族墓地於2011年被發現，歷經五年考古挖掘，於2016年出土大量精美陪葬品，包括玉觹、玉管、琥珀臥虎、瑪瑙鼻塞等，以及重達115公斤、以黃金製成的金餅、食器與餐具，充分展現西漢貴族的華麗生活與高超工藝水準。