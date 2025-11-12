很多人都說台灣最不注重專業，其實這在消防隊救災現場也常遇到，消防隊員面對火警現場，根據專業判定，連射水滅火的位置都有相當的考究，並非看到火直接射水就好，而常常在火警現場會遇到傳說中的「台灣鯛」，此人也不是起火戶關係人，就是附近異常熱心的民眾，衝到火警現場大亂不說，還會亂指揮，甚至搶奪消防隊員的瞄子，根本就是十足的添亂。

很多消防學長都遇過，尤其是連棟鐵皮工廠大火，因為通常獲報到達現場火勢都已經相當猛烈，而現場很多非常緊張的民眾，都不是起火戶，而是旁邊很怕被延燒到的工廠人員，而隊員們第一時間就是防止延燒，但常常會遇到民眾不怕危險，衝到火場外要求消防隊員先救他們工廠，但常常民眾所說的工廠，距離起火戶還有遙遠的一段距離，讓隊員們都當場傻眼。

而救災現場除了太過熱心的民眾外，還有異常熱心的民眾，衝到指揮站前面，胡亂說救災現場的資訊，就曾有過民眾說火場內有人受困，結果詢問相關資訊，才知道原來是附近的住戶，結果屋主在旁邊當場打臉，表示人都已經逃出。

而在火警現場跟民眾吵架已經很稀鬆平常，畢竟人在慌亂的時候，總是會做出奇怪的行為，但有學長私下表示，曾經在火場跟民眾吵起來，事後居然有民意代表打電話給長官，最後學長還買飲料登門道歉，回想起當時的情況，自己都覺得不可思議。

消防隊員其實很感慨，有時候火爆抵達現場時，真的有很多熱心的民眾，不是當忙拉水線，就是幫忙控管現場交通，對這些協助救災的民眾，真的相當感到溫馨，其實在近幾年，民眾們擾亂的狀況已經緩解許多，其實大家也都會體諒心驚心慌的狀況，但請民眾相信專業，雖然事情已經發生無法挽回，但是隊員們也都希望能夠幫受災戶減少損失，而工廠住家也都要多加注意，千萬不要省錢而忽略安裝消防設備，以免發生無法挽回的損失。