霸凌事件在校園內常常發生，很常聽到的藉口都是「開玩笑」，但遭霸凌者的身心靈受傷程度是加害人無法想像的，近日在越南，一名13歲男同學，長期被同學嘲笑，竟將加害者約到公園，持預藏的水果刀行凶後將人推下水池，所幸當時有好心的路人經過把受傷學生救起送醫，警方獲報立即將犯案少年逮捕，全案將依謀殺罪持續偵辦。

據了解，越南這名13歲行兇的男同學，因為長期遭受對方嘲笑跟侮辱，忍無可忍之下，將對方約到附近公園湖邊談判，過程中雙方發生爭執，沒想到竟從書包內拿出預藏的水果刀，連刺對方多刀，雙方扭打之下，還把對方推下湖內後逃離。

附近路人當時聽到吵架聲響，隨後聽到落水聲，隨後趕到湖邊將落水受傷的男同學救起，驚見男同學的背部跟肩膀有多處刀傷，隨後就報警將人送醫，而這整起預謀犯案的過程，全被湖邊的監視器拍下。

當時受傷的霸凌者被救護車送醫後，警方進行調查，發現傷者在學校霸凌同學，才會遭受報復，而因為犯案少年將水果刀預藏在書包內，屬於預謀犯案，所幸受傷的男童送醫經過醫院救治已脫離危險，全案將依謀殺罪偵辦，但13歲少年因年齡為滿刑責標準，至於後續將交由法院來做定奪。

