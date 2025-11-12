雲林一名人妻阿芳（化名）婚後全心經營家庭，卻在懷孕期間遭遇丈夫阿強（化名）背叛。阿強竟多次與女子小雪（化名）上汽車旅館發生性行為。阿芳事後發現，精神崩潰罹患憂鬱症，憤而向小雪提告求償50萬元。雲林地方法院審理後，日前判決出爐，小雪須賠償25萬元，全案仍可上訴。

阿芳主張，她與阿強於110年1月結婚，並育有2名子女。不料，阿芳在懷孕期間，其夫阿強竟從112年11月起至113年2月底，多次與小雪在摩鐵等地偷情。直到114年8月，阿芳察覺有異，質問丈夫後，阿強坦承出軌，阿芳進一步透過通訊軟體與小雪對質，小雪女也默認不諱。

阿芳在法庭上痛陳，她為家庭付出一切，卻在懷孕最需要丈夫扶持時，遭小雪介入婚姻，導致她身心受創，罹患持續性憂鬱症，因此向小雪求償50萬元精神慰撫金。

由於小雪經法院合法通知，未出庭辯論也未提出書狀，法官根據阿芳提出的戶籍謄本、對話紀錄等證據，認定小雪明知阿強為有配偶之人，仍與其發生性行為，已嚴重侵害阿芳的配偶權，情節重大，應負損害賠償責任。

法官審酌雙方學歷、收入、經濟狀況及侵害情節後，認為阿芳求償金額過高，酌情判定小雪應賠償25萬元為適當。可上訴。