新竹一名悖離人倫的父親甲男，竟趁年幼親生女兒乙女熟睡、不知抗拒之際，伸出狼爪，對其舔舐下體、撫摸胸部及陰部。乙女母親驚覺床鋪異常晃動當場撞破惡行。全案因乙女在校向師長透露才曝光。新竹地院審理後，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，重判甲男7月有期徒刑。

判決指出，甲男與妻子感情不睦，妻子便帶著當時就讀國小的女兒乙女回新竹縣竹東鎮娘家同住，甲男偶爾會前往探視。不料，甲男於110年間某日前往留宿時，竟罔顧人倫，趁女兒深夜熟睡、無法抗拒之機，趴到她身上，褪去其褲子，以舌頭及手指對其進行猥褻。

當時同睡一房的乙女母親，因感覺到床鋪不尋常晃動而驚醒，當場目擊丈夫的獸行，立即出聲制止。此事後來因乙女在校內向老師提及，經學校依法通報，才讓這起家庭悲劇浮上檯面。

法院審理時，甲男最初矢口否認，辯稱「只有抱著女兒」，但經檢方依據被害人母女歷歷指證及相關訪談紀錄提起公訴後，甲男於法院審理時終於坦承犯行。合議庭考量甲男為滿足私慾，對未滿14歲的親生女兒下手，嚴重戕害少女身心發展與人格健全，犯罪情節重大。

雖甲男及辯護人請求宣告緩刑，但法官認為，甲男迄今未與被害人家屬達成和解，未能取得諒解，因此不宜給予緩刑，最終判處7月徒刑。全案仍可上訴。

