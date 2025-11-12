台北一名郭姓男子駕駛友人的車輛，短短一週內，竟在台北市同一個路口，連續兩次闖紅燈，全被科技執法設備清清楚楚拍下。不料，他挨罰後不僅矢口否認，還硬拗當時是「黃燈」，甚至大言不慚地批評科技執法「只會開罰單造成民怨」。高雄市政府交通局依法對他開出2張各2700元的罰單，郭男不服提起行政訴訟。最終法官審理後，直接打臉他的說詞，認定違規事實明確，判他敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，郭男在去年1月26日及2月2日，駕駛楊姓友人的車輛，行經台北市民大道與某路口時，無視交通號誌，兩度闖越紅燈。台北市警局大安分局透過科技執法設備採證後，依法逕行舉發，案件後續經由新北市交通事件裁決處，移轉給車輛駕駛人戶籍地的高雄市政府交通局處理。

高雄市交通局審查後，認為科技執法照片清晰，違規事實明確，依據《道路交通管理處罰條例》第53條第1項「闖紅燈」的規定，各裁處郭男2700元罰鍰。

郭男在法庭上極力辯解，聲稱兩次通過路口時「都是黃燈」，還指著照片中右邊機車待轉區的車輛沒動，主張自己「沒有影響交通」。他更振振有詞地批評，科技執法目的應是教育而非取締，審查人員未能公正判斷，只會開單導致民怨四起。

然而，法官當庭檢視警方提供的採證照片，發現事實與郭男的說法完全相反。照片顯示，在郭男的車輛還沒到達路口停止線前，號誌燈早已轉為「圓形紅燈」，他的車輛卻在紅燈亮起後3至4秒，仍直接越線駛入路口。這鐵證如山的畫面，讓他的「黃燈說」不攻自破。

法官在判決理由中嚴正指出，依據交通部函釋，只要車輛在紅燈亮起後超越停止線並進入路口，就已經構成「闖紅燈」行為，根本不需要去討論有沒有影響其他用路人。郭男無視紅燈禁制號誌強行通過，違規事證明確，高雄市交通局的裁罰於法有據。

最終，法官認為郭男的訴求沒有理由，判決駁回他的訴訟，並諭知第一審訴訟費用300元由他負擔。可上訴。