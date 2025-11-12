嘉義縣一名馬姓男子去年晚間在太保市嘉朴公路人行道上跑步時，聲稱被地面突起約5公分的地磚絆倒，導致左膝受傷，據此向管理機關嘉義縣政府請求國家賠償10萬元。案件經嘉義地方法院朴子簡易庭審理後，判決馬男敗訴。他不服提起上訴，嘉義地院合議庭於近日審結，再度駁回其上訴，全案確定。判決關鍵在於，法院認為馬男提出的證據，無法證明他「就是在這個地點跌倒」。

判決指出，去年7月11日晚間7時許，馬男他在跑步經過博愛路路口第3個花圃時，因路燈光線被陰影遮蔽，未能注意到突起的地磚，當場被絆倒，造成左膝擦傷，不僅生活不便，心理受創，更打亂了他準備參加三鐵比賽的訓練計畫。因此，他認為嘉義縣府對人行道的養護管理有疏失，應負起國賠責任。

為了證明自己的說法，馬男在法庭上出示了受傷照片、GPS軌跡圖、與妻子的LINE通話紀錄，以及醫院的診斷證明書。他強調，從GPS紀錄可見他確實在該地點停下，且事發前兩個月的Google街景圖顯示路面平整，證明地磚突起是近期管理不當所致。

然而，嘉義縣府方面抗辯指出，馬男提出的證據無法直接證明其跌倒就是因地磚突起所致。縣府還強調，依據《道路交通安全規則》，人行道是供「行人行走」使用，馬男作為專業運動人士，卻在人行道上「跑步」，本身已違反規定，並增加自身風險，即使受傷也應自負其責，至少構成「與有過失」。

嘉義地院合議庭審理後，認為案件的癥結點在於「因果關係」的舉證。合議庭指出，馬男提出的證據，頂多只能證明「該處地磚有突起」、「他的GPS紀錄在附近停止」以及「他當晚有去急診」等事實，但無法直接連結「在該特定點被該磚頭絆倒」。

尤其，馬男的妻子雖出庭作證，表示當晚曾接到丈夫的視訊電話，並一起檢視環境，發現了陰影下的突起磚塊。但法官認為，證人的證詞是聽聞自馬男本人，並非親眼所見，證明力薄弱。更關鍵的是，合議庭認為，若真是被磚頭絆倒，按常理應會立刻感覺到並發現障礙物，但馬男卻是在跌倒近1分鐘後才視訊妻子，並在長達7分鐘的通話中「共同尋找」跌倒原因，此舉「有違常情」，難以採信。

此外，合議庭也點出另一個對馬男不利的關鍵：事發當時他未立即報警處理，現場也無監視器畫面可以還原事發經過，導致事實真相難以查證。由於馬男無法舉證證明其傷害與公共設施管理欠缺有因果關係，因此其上訴遭到駁回，並須負擔第二審訴訟費用2250元。全案定讞。