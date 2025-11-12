不管事到了滷味攤，還是鹹酥雞攤，甚至是烤肉時，只要手上拿到夾子，是不是都會習慣空夾幾下，然後聽到「咖、咖、咖」的聲響，才會心滿意足地開始夾取自己想要的物品，但這個習慣確認一名滷味攤的老闆每天聽到受不了，直接在攤位前面貼出公告，結果意外引爆網友間的熱烈討論。

滷味攤貼出另類公告，引爆網友熱議，網友們直呼就是忍不住。（翻攝臉書路上觀察學院）

臉書社團《路上觀察學院》近日貼出一張照片，一間滷味攤的櫃子上，貼出一張公告，上面寫著「注意！請您不要“咖咖咖”一直完夾子，謝謝」，從這公告中可以看出老闆的心情，因為每位客人到攤子前面，在選食物的時候，拿夾子的手就會不斷「咖、咖、咖」，一個人玩就算了，幾乎每個人都會這樣，老闆不斷被這噪音干擾，連開店的心情都不好了，才會貼出公告。

但有網友表示，拿到夾子就是要夾幾下，除了測試夾子是否完好，也順便看前面的鋸齒處是否密合，沒想到此行為居然會造成老闆的困擾，網友們也紛紛在底下留言表示：「什麼夾子？不是響板嗎？」、「選東西時都會不自覺的會空夾嘛」、「看到的瞬間就會忍不住夾兩下」、「這公告根本就在引人犯罪」、「不咖不知道要吃什麼」、「不管滷味鹽酥雞啥的、第一樣夾兩下空氣是基本款欸」、「這是挑食物時的儀式，很重要！」、「沒辦法，這是刻在台灣人DNA的本能」。