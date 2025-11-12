樹林捷運工程鐵管脫鉤 BMW大7慘遭砸！驚險瞬間曝

北捷萬大樹林線在新北市持續趕工中，沿路行經萬大、中和、樹林，共會設立13座車站，其中包含2座高架、11座地下車站，預計2031年完工，而捷運工程不斷持續施工中，而位於大安路的工程，11日下午發生一起工安意外，大吊車在吊起埋設鐵管時，疑似意外脫鉤，導致鐵管網旁邊車道傾倒，一輛BMW大7黑色轎車剛好經過，車頭就這樣被砸中了，而整個驚險過程被後方車輛的行車紀錄器全程拍下，發到網路上引發熱議。

這捷運工程意外就發生在樹林區大安路與保安街一段口，從網友上傳的行車紀錄器畫面來看，現場有警方跟義交在進行交管控制，正當吊車把長長的鐵管吊掛到要埋設的上方時，疑似吊鉤意外脫鉤，還是鋼繩斷裂，這鐵管就突然落地後歪斜，直接往旁邊馬路上傾倒，當時一輛黑色轎車剛左轉大安路，旁邊的義交立即衝上前向大聲喊叫要轎車注意，好險轎車立即緊急煞車，鐵管就這樣砸在轎車的車頭前，差點就砸到駕駛座，整個過程相當驚險。

當時經過無辜遭砸的BMW大7轎車，車頭前有明顯遭砸中，保險桿明顯有損傷。（翻攝畫面）

而這段影片上傳到網路《Wowtchout》，加上發文者還配上緊張恐怖的音樂，這段影片很快就引發網友熱議，大家紛紛留言表示：「那台車沒有震動，大概率沒有砸中」、「車主真好運，好人一生平安」、「現在經過施工區，都要往上看一下」、「看不出來是脫鉤還是斷繩」、「員警有發現，已經盡力了」、「所有施工一律封路最安全了」、「快去買樂透！大難之後必有後福」、「看到我都捏把冷汗了」。

警方表示，在11日下午2時許接獲報案，該地點有工安意外，一輛黑色轎車行經該處，被捷運工地吊掛鐵管砸重，分局同仁第一時間到達現場，立即協助疏導交通，並通報捷運人員到場協助，現場由警方除協助排除交通狀況，後續事故原因將由市府相關單位進一步釐清。