近日有名網友在臉書社團發文抱怨，在高雄仁武的一家自助餐店包了一盒菜外帶，6樣有葷有素竟被收了500元。照片曝光後，引發網友熱議，紛紛留言「真的貴」、「我會跪，求錢還我」。不過自助餐店老闆有重新計算價格，表示費用應該是350元，客人如果有疑問請當下反應。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」貼出照片，可以看到他買的便當裡有豬腳、鯖魚、炸雞排、炸豆腐、番茄炒蛋，以及一大包粄條。他詢問網友，「在高雄包到天價自助餐，這樣500元，看會貴嗎？」

對此，網友紛紛留言回應，「你不會吃菜就好，幹嘛要吃肉」、「500？500？」、「500可以去吃小火鍋吃到飽了」、「如果那個蛋是海膽炒蛋，這價位才合理」、「500我可以在土城買到更多樣更滿的三盒，再三碗飯，一樣有肉有菜」、「就算吃到飽，這樣的菜色還是貴」、「知名牛排店才299」、「歡喜夾，甘願受」。

不過有當地人表示，該自助餐店價位確實偏高，在當地是知名的。實際查詢Google Map評價，僅有1.8顆星，不少民眾給低評價是因為價格關係。

據《中天新聞網》報導，店家計算後說明，半塊炸雞排40元、鯖魚40元、豬腳3份90元，三主菜共170元，豆腐一塊15元，番茄炒蛋若有四格則為100元，以及一包粄條100元，總計385元，並懷疑PO網民眾不是只購買一份便當。

店家還提到，在網路上公審有失格調，有問題當下反應就能解決，但也坦承最近客流量增加，結帳時可能忙中有算錯或誤會，並沒有惡意哄抬價格。