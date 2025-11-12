綠委王義川9日喊出「應努力把旅客困在桃園機場週邊」，綠營名嘴還稱市長張善政怕到獨放颱風假，粉專戲稱「張善政最恐懼的男人」。國民黨桃園市議員凌濤直呼，他聽說有「聖上諭旨」，要幫何志偉在起跑點就打開民調跟知名度，他勸賴清德主席三思考慮王義川。

凌濤11日在《大新聞大爆卦》節目提到，說張善政是不是因為王義川而怎樣？但張善政之前也有幾次，因為沒放颱風假而被網友洗板。這難道是政治的決策？不是這樣。而今天當然也不是因為「川流不息」、怕王義川怕到瑟瑟發抖，而去做這個放颱風假的決定。

凌濤強調，所有的放颱風假或其他防災措施，都是按照中央氣象署的資料來做決策。所以綠營名嘴想要吹捧王義川，把王義川吹上天了，竟然凌駕鳳凰颱風？「我真的是瞠目結舌！」他也想奉勸綠營，既然王義川政見凌駕鳳凰颱風，他的政治威力值也一定不容小覷。

【#大新聞大爆卦】賴被陸"這一手"嚇到求韓國瑜救命了?綠側翼爆張善政被王義川嚇到放颱風假了?郭正亮讚鄭麗文破民進黨抗中梗了綠2026死定了! 20251111 ‪@大新聞大爆卦HotNewsTalk‬

凌濤直呼，他在此呼籲民進黨主席賴清德，不要再叫桃園的地方人士去挺何志偉了。因為他已經聽到很多直接從「聖上來的諭旨」，不是要在最後的結果，而是要在初選的階段，就要幫何志偉的民調跟知名度打開。如果今天照政論名嘴講的，「那賴主席，你要三思啊！」

「因為你們民進黨，最強的是王義川！」凌濤直酸，民進黨在桃園最強的應該是王義川，是要把國際旅客困在桃園航空城的王義川，這個美麗的城市願景，不忍卒睹，太美了不敢看！且王義川的政見不只提到航空城，還說青埔要多一點育兒跟小家庭休閒空間，他不知道桃園的兒童美術館成立，因為鄭文燦把它減項發包，缺了20億，是藍營把他的欠項補回來，未來還有桃園美術館主館要開放。

凌濤直言，憨川搞不清楚桃園的發展到哪裡了，就不要針對桃園市政的願景指指點點。可是這在王義川自己的邏輯是說得通的，連王義川自己都說「你們先不要看人選適不適合」，大家可以因為城市願景，考慮他這個不適合的人？「我真的從來沒看過一個人會黑自己！」