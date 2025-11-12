「鳳凰」颱風來襲，昨日全臺各地傳出零星災情。其中，宜蘭縣蘇澳鎮強降雨造成大部分面積淹水，海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車立即出動救援受困民眾。（海軍司令部提供）

海軍陸戰隊登陸戰車大隊昨晚即時派遣AAV7兩棲突擊車，協助蘇澳民眾撤離積水嚴重地區。 （海軍司令部提供）

第2作戰區官兵至各收容所協助民生物資發放。 （記者張雅淳攝）

「鳳凰」颱風來勢洶洶，國軍全力投入防、救災任務，維護地方民眾安全。受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應，導致宜蘭蘇澳鎮民貴街積水及肩，經蘇澳鎮公所申請支援，海軍陸戰隊登陸戰車大隊派遣AAV7兩棲突擊車，協助受困民眾撤離，確保生命財產安全。此外，第2作戰區昨日協助發放民生物資給收容所民眾，並開設沐浴站提供民眾盥洗；第4作戰區則針對土石流潛勢區居民執行預防性撤離，並持續檢整救災裝備。

中央氣象署昨日清晨發布「鳳凰」陸上颱風警報，隨暴風圈逐漸進逼南臺灣，各地風雨明顯增強，國防部完成一級開設，陸軍司令部也指示各作戰區周延規劃災防兵力及救災機具等應變整備，同時派遣連絡官、情蒐官進駐縣市政府，即時掌握區域災情動態及災防兵力需求，協力民眾守護家園。

其中，第2作戰區派遣兵力駕駛中型戰術輪車，前進富源國中、大進國小、光復國小、馬太鞍教會等7處收容所發放民生物資。此外，臺東、花蓮補給分庫開設臨時沐浴站，並出動合計3組沐浴機，包含野戰熱水器、發電機與水囊等裝備，確保熱水及電力穩定供應，以提供官兵、志工及民眾盥洗，滿足軍民生活需求。

第4作戰區方面，已於昨日上午10時完成災防應變中心一級開設、兵力預置、災防機具整備，以及派遣連絡官至縣市政府及鄉鎮區公所，並配合地方兵力需求，分赴高雄及屏東等土石流潛勢區，協助民眾預防性撤離及物資運補等任務；其中，4支部運輸兵群派遣兵力前往六龜區，執行預防性撤離，協助需看診民眾搭乘中型戰術輪車進行醫療處置；另特戰指揮部持續檢整繩索、八字環、D型環等繩降搜救工具，確保能即時應援，守護居民生命財產安全。

第4作戰區強調，國軍密切掌握「鳳凰」颱風動態，為有效發揮災防馳援量能，目前已檢整挖土機、抽水機等各式災防機具及裝備待命，並持續與地方政府及民間單位通力合作，以即時應援地方政府及鄉親救災的需求。