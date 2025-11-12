高雄林先生。（記者葉軒瑜攝）

「鳳凰」颱風來襲，國軍落實超前部署，提前完成兵力預置、救災裝備整備，給國人安心的力量。花蓮地區民眾鍾女士表示，前次颱風侵襲時因豪雨造成堰塞湖溢流，使花蓮光復地區受災嚴重，此次再度面臨颱風威脅，看到國軍官兵第一時間抵達現場，協助搬運物資與撤離危險區域民眾，令人相當安心。

鍾女士進一步表示，國軍不僅即時進駐預置，也開設臨時沐浴站協助解決民生問題，讓民眾每天都能洗到熱水澡。其中，她對沐浴機約10秒即可供給熱水感到印象深刻，能提升盥洗過程的舒適度；強調雖然風強雨寒，但國軍各方面的支援卻讓他們感受真摯的依靠。

此外，高雄地區民眾林先生指出，家鄉位處災害潛勢區，每逢颱風侵襲，總能看到國軍第一時間派遣軍車協助預防性撤離；期間，即便時間緊迫，官兵仍會貼心地注意攙扶弱勢民眾上下車動作，以及控制車速，讓他們感到相當溫暖，就像「有家人的感覺！」

「他們不僅是救災部隊，更像守護家園的家人。」林先生感謝國軍在每次防災任務中展現的耐心與細心，讓居民在防災時倍感安心，也期待風雨過後，家園能盡速恢復往日平靜。