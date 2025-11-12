國防部11日表示，因應「鳳凰」颱風可能造成的影響，國防部於上午8時30分配合中央災害應變中心完成一級開設，由副參謀總長蔣中將主持第1次管制會議，統籌指揮各作戰區，要求確依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災防工作。

蔣副總長於會議中指示，各作戰區務必以最嚴謹的態度，在確保官兵安全為前提下，全力投入災防準備。並要求各單位應主動與地方政府保持密切聯繫，盡早做好各項防颱及災後復原的規劃與整備，務必將颱風可能造成的損害降至最低，確保民眾生命財產安全。

國防部表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約2萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計37類3千餘輛（部），均完成整備，並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具，以即時救援。

國防部強調，後續將持續掌握「鳳凰」颱風行經路線，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保國人生命財產安全。