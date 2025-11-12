操作吊架時需各成員緊密配合，並以手勢協調指揮、精準修正角度。（本報資料照片）

官兵運用重達130公斤的A支架，完成故障戰車與救濟車構連作業。（記者王子昌攝）

M88A1裝甲救濟車4個成員配賦建置T91步槍外，車上亦可裝載1挺50機槍，具備自衛戰鬥能力。（本報資料照片）

國軍地面部隊遂行作戰任務，常藉戰車摧枯拉朽之力，痛擊當面之敵，同時完成後勤支援整備，以因應瞬息萬變的戰況，故總能看見M88A1裝甲救濟車，緊隨在主戰部隊後方，執行戰場救濟與搶修工作，及時恢復戰車的高機動力與強大打擊能力，以利再次投入戰場遂行任務。

M88A1裝甲救濟車外型特徵為裝在車頭的A字型吊架，絞盤及長達50公尺的鋼索，可依不同情況承重5噸至22噸不等的重量；在車身未固定時可吊起5443公斤的物品，鎖定承載系統時吊掛力可達1萬8143公斤，再利用鏟刀固定車身時，更可以吊起2萬2700公斤的戰甲裝具；全車最大拖力為5萬800公斤，拉力為4萬860公斤，另車頭裝有1具液壓控制的鏟刀，可負重25噸，用於執行工事修築作業。

戰車救星 後勤支援利器

戰場救濟作業講求時效與精度，在基地測考中，將故障戰車拖曳至安全處進行引擎吊掛與回裝作業，需在40分鐘內完成才算合格。首先必須由車組成員將車上重達130公斤的A字型吊架安裝至戰車車頭掛鈎，並與車輛後方拖車鈎進行結合，同時確認四周安全無虞的狀況下，拖動逾50噸重的戰車至無敵情威脅的地方實施搶修。

然而，引擎拆卸並非鬆開幾個螺絲的工作，保養組成員需先將戰車砲管搖至左右兩側，並運用引擎吊架上的鏈條與鈎環將引擎蓋板吊起，放置於車身下方，接著依序拆卸4大電系，包含啟動馬達、正負電極、綜合電纜線，發電機充電線、進氣軟管、除塵管、柴油進回油的快速接頭、初級油管快速接頭、煞車油管快速接頭、煞車鎖定鋼索及萬向節等部位。

車內則需要解開油門連桿、熄火連桿、滅火器接頭及轉速線等部位，待保養組成員精密地逐項完成後，方能由保養組組長指揮救濟車操作手進行吊架升降及車體的前後左右移動，將引擎吊出；安裝回去更是一個步驟都不能漏掉，否則便可能造成不必要的損壞。

此外，M88A1裝甲救濟車具備一定自衛能力，除了4個成員配賦T91步槍外，車上亦可裝載1挺50機槍，車內更有輕戰防武器托架，可攜帶8枚66火箭彈發射器，使其在執行戰場救濟任務時，能針對不同敵情、裝備等進行反制，以確保搶修作業遂行。