今日是國父孫中山先生誕辰160週年紀念日，同時也是我國「醫師節」。回顧國父一生奉獻，戮力領導革命志士，並於武昌起義成功後，創建亞洲第一個民主共和國─中華民國；在這個紀念日，官兵更應牢記國父訓示，守護「民主自由」價值，矢志保護人民、效忠國家，確保國家安全及永續和平。

國父在光緒20年（1894）創立興中會，揭示振興中華的宗旨，開始革命救國大業。光緒31年（1905）改組成立同盟會，並正式提出民族、民權、民生3大主義，作為建國理想，在革命志士歷經10次失敗後，1911年10月10日武昌起義終告成功，史稱「辛亥革命」，創建中華民國。

民國建立後，國父心心念念為國家大業奔忙，《三民主義》、《建國方略》、《建國大綱》等，無一不是其嘔心瀝血之作，並四處奔走宣揚其理念，期能大開民智，讓國家走上富強康樂的道路。

回顧國父一生，時時刻刻以國家大計為念，終其一生為了國家大業奔忙，奠定國家發展建設穩定基礎，國軍官兵在緬懷國父畢生為中華民國犧牲奉獻情操之餘，更要傳承歷史使命，發揚犧牲奮鬥精神，矢志捍衛民主憲政，建構固若磐石的國防力量，成為國家安全和穩定發展的堅實後盾。