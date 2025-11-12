大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

氣象署12日指出，鳳凰暴風圈今天凌晨0時接觸恆春半島，鳳凰颱風過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北轉東北東移動，其暴風圈已進入臺灣南部陸地，對雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。氣象署也針對10縣市發布豪、大雨特報。

警戒區域及事項

陸上警戒：雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖應嚴加戒備。

降雨警戒：宜蘭縣、新北市(瑞芳、貢寮)。

海上警戒：臺灣海峽、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

豪(大)雨特報

颱風及其外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今(12)日宜蘭縣地區及北海岸有局部大豪雨或超大豪雨，基隆市地區、新北市地區、臺東縣山區、臺北市山區、桃園市山區、花蓮縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，臺北地區及高雄、屏東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。超大豪雨地區：新北市、宜蘭縣。

陸上強風特報

颱風及其外圍環流及東北風明顯偏強，今(12)日桃園市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，蘭嶼、綠島、基隆市、臺北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意防範。