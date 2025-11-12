啦啦隊女神孟潔近年積極發展演藝事業，曾擔任《全明星運動會》藍隊經理，也曾參與單曲演唱。日前她在球賽後搶先演唱新歌〈可不可以只對我好〉，透露這首歌曲由「餅乾」馮晨軒一手包辦詞曲，更親自擔任製作人。不過，時報周刊CTWANT直擊兩人深夜一同返回男方住處過夜，隔日更在街頭上演十指緊扣的甜蜜畫面，親密互動藏不住戀愛氛圍，顯然不僅只是單純的工作夥伴關係。

馮晨軒日前親赴球場捕捉孟潔表演新歌，女方轉發感謝支持，戀情暗藏其中。（圖／翻攝自馮晨軒IG）

記者實際查看兩人社群，發現小倆口的緣分早在2023年10月展開。當時馮晨軒自資推出個人單曲〈太極〉，邀請啦啦隊女孩們一起拍攝挑戰Challenge，孟潔正是其中一員。拍攝過程中，她一度因重心不穩差點跌倒，馮晨軒眼明手快上前攙扶，沒想到意外牽起了這段情感的開端。

在馮晨軒與孟潔的社群上也可見兩人互動，還一起跳舞。（圖／翻攝自馮晨軒IG）

雖然兩人在檯面上看似交集不多，但馮晨軒不僅為孟潔量身打造新歌，9月29日更親自現身球場，觀賞她的啦啦隊演出，並在社群限時動態分享當天的表演畫面。孟潔隨後也甜蜜轉發，並以「製作人」之名公開感謝馮晨軒的付出。對此，馮晨軒再度轉發該則限動，感性寫下：「真的是嘔心瀝血，兩個月最急件認真製作出來的」，同時也標註音樂夥伴，感謝對方陪他沒日沒夜完成這首歌。由此可知，兩人關係確實不一般，否則也無須如此情意相挺。

孟潔也曾發文去看餅乾表演偷偷放閃。（圖／翻攝自孟潔IG）

事實上，馮晨軒17歲時從模仿選秀節目《超級模王大道》出道。國中時期，他因欣賞王力宏而燃起星夢，隨後選擇就讀表演藝術相關科系，努力朝演藝之路邁進。進入圈內後，他多以綜藝、戲劇作品在螢光幕前露面，但他始終懷抱成為歌手的夢想，且擅長鋼琴、爵士鼓等樂器。

馮晨軒常與啦啦隊原有互動，曾在節目上與數位女神一起拍短片，孟潔也在其中。（圖／翻攝自馮晨軒IG）

選秀出道的馮晨軒曾上節目模仿林書豪，後來為圓歌手夢努力學樂器，之前還自掏腰包發行歌曲。（圖／翻攝自馮晨軒IG）

五年前，馮晨軒創作的〈擊出關鍵〉被選為「DAIKIN大專羽球超級盃」年度主題曲，他還與范逸臣共同演唱，正式晉升「創作歌手」。直到2023年10月，他在30歲生日前，將多年積蓄投入圓夢，先推出首波單曲〈太極〉，還在MV與富邦啦啦隊員慈妹有許多怦然心跳的觸碰環節，隔年1月趁勝追擊推出第二首新歌〈不想要了〉，由他親自譜曲，邀請金曲大師嚴云農填詞。

身高180公分的馮晨軒邀請富邦啦啦隊女神慈妹擔任MV女主角。（圖／迷因工作室提供）

當時馮晨軒曾透露，〈不想要了〉的靈感來自過去一段戀情。那時女友熱衷夜店生活，與他的作息南轅北轍，「很多時候我都要撐著睡意到凌晨2-3點等她回來，但可能隔天我就有外景或錄影」，長期累積的生活落差，最終讓兩人走向分手。MV則邀請戲劇搭檔王牧語出演，兩人默契十足。王牧語也對他讚譽有加：「請大家不要被餅乾平常幽默搞笑的形象騙了，私下相處覺得他其實是心思細膩的大暖男。」

馮晨軒也上過不少綜藝節目，頗引人注目。（圖／翻攝自馮晨軒IG）

對於本刊狗仔日前拍到啦啦隊女神孟潔跟餅乾馮辰軒約會，孟潔所屬好看娛樂回應本刊表示：「對於藝人的正常交友情況，公司不會過於干涉，謝謝！」

