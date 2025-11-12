孟潔於2018年加入樂天女孩，一直是隊內的人氣成員，感情生活也因此備受關注。除了近日被時報周刊CTWANT捕獲目前與「餅乾」馮晨軒熱戀中，她在2021年也曾有一段戀情曝光，對象是前樂天經紀人史丹利。

孟潔曾在《全明星運動會》擔任藍隊經理，當時與第一季藍隊成員比利一度傳出曖昧情愫，俊男美女的組合也吸引不少粉絲支持，不過兩人並未真的交往。時間回到2021年2月，當時孟潔被本刊直擊被溫馨接送，但途中疑似爆發口角，孟潔上車僅半小時便氣沖沖地下車，男子則立刻跳下車安撫，最終她才勉強返回車上，而該男子不識別人，正是負責照顧她工作大小事的經紀人史丹利。

在2021年2月，孟潔被本刊直擊與經紀人史丹利在路邊吵架，戀情曝光。（圖／本刊攝影組）

抵達目的地後，孟潔怒氣未消，史丹利甚至上演熊抱，多次溫情攻勢才讓女生心情由陰轉晴。（圖／本刊攝影組）

兩人抵達目的地後，孟潔仍怒氣未消，逕自朝前走去。見她無意交談，史丹利張開雙臂「抱緊處理」，試圖化解僵局，沒想到這招反而火上加油。只見孟潔掙脫他的熊抱、加快腳步離去，史丹利則耐心跟上，再次摟住女方纖腰，卻又遭她無情拍落。

去年史丹利涉嫌私自承接商業活動，孟潔等啦啦隊員也被列為關係被告，事後孟潔發限動表達心情。（圖／翻攝自孟潔IG）

走著走著，孟潔情緒突然潰堤，默默伸手拭去眼角淚水。眼尖的史丹利見狀，立刻低頭展開「第四輪溫情攻勢」，終於成功安撫她的情緒。隨後，兩人一同走進一棟社區住宅，直至凌晨都未再現身，幾乎坐實這段戀情。同年年底，本刊記者再次巧遇史丹利「溫馨接送情」，送孟潔回香閨後，他在屋內短暫停留約10分鐘，才獨自開車離去。

今年五月孟潔又莫名被捲入富商包養小三傳言，她也無奈發文自清。（圖／翻攝自孟潔IG）

2024年1月底，樂天桃猿隊前領隊浦韋青與史丹利涉嫌私自承接商業活動，陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂等啦啦隊員也被列為關係被告。事後，孟潔於IG限時動態發聲：「沉澱了一天，說不影響心情是假的，我沒有做任何虧心事，相信司法會還我清白，謝謝大家的支持與鼓勵。」案件歷時半年後，最終獲判不起訴。而孟潔與史丹利的感情也已悄悄地劃下句點。

今年五月，知名律師李怡貞近日在節目《11點熱吵店》中爆料，一名現役啦啦隊女神、曾任或現為「樂天女孩」成員，疑似介入已婚富商的家庭，不僅相當高調，還傳出懷孕、流產等，引發網友瘋狂猜測。遭到影射的樂天女孩孟潔無奈表示：「到底關我什麼事，這件事跟我一點關係都沒有」，事後也證明此事與她無關，莫名被捲入相當倒楣。

