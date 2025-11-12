「啦啦隊女神」孟潔日前簽約好看娛樂，積極朝演藝圈發展，還將推出新單曲〈可不可以只對我好〉。這首歌由和她在街頭十指緊扣、一同返家的男星「餅乾」馮晨軒幫孟潔量身打造。馮晨軒不僅負責詞曲創作與製作，更花了兩個月心血完成這首「愛的情歌」。

歌手吳霏與艾薇從《聲林之王2》出道，之後成為唱片公司同門師姐弟，還一同參與《全明星運動會3》。雖然對外以姐弟相稱，但兩人早在2022年6月就被拍到一同逛家具賣場挑床墊，同場還有吳霏家人及愛犬五萬作陪，一行人互動自然。儘管當時他們否認戀情，沒多久便合唱對唱單曲〈起點〉，隔年更被目擊在陽台上演親親摸摸樂，但也代表這段感情已升溫到能對外談情說愛的階段。

馮晨軒幫孟潔製作新歌〈可不可以只對我好〉。（圖／翻攝自孟潔IG）

吳霏、艾薇這對情侶曾推出對唱單曲〈起點〉。（圖／環球音樂提供）

歌手陳零九去年3月1日帶吳宗憲的「前第四個女兒」Miusa妙莎，回到與交往10年前女友林芷瑩（呼呼）同居的愛巢，共處了近18小時。時間來到隔天下午，Miusa妙莎換包不換裝的外出，當時陳零九所屬的種子音樂跟吳宗憲口徑一致表示兩人是在做音樂。2月時陳零九也曾曬出兩人合唱創作曲〈可是他叫我寶欸〉，當時Miusa妙莎還寫下：「我第一次寫歌，獻給零九哥了！」陳零九也回應「給過」。不過歌曲正式推出時，除了正名為〈可是他叫我寶A〉，女聲還換成了文慧如，詞曲創作也沒有Miusa妙莎的名字，Miusa妙莎還因緋聞慘遭吳宗憲冷凍解約。

陳零九曾曬出與妙莎兩人合唱創作曲〈可是他叫我寶欸〉。（圖／翻攝自妙莎IG）

菲道爾以歌曲〈在加納共和國離婚〉走紅。（圖／翻攝IG 大穎）

馬來西亞創作歌手菲道爾與網紅女友DIOR大穎2023年合唱〈在加納共和國離婚〉爆紅，MV累積近4300萬點閱。不過兩人於2024年10月共同宣布分手，女方更在社群暗示男方出軌，並一度取消關注。事隔4個月，兩人被目擊一同從日本返馬來西亞，引發復合揣測。對此，日前來台宣傳的菲道爾表示，與大穎目前只是朋友，對於是否復合則「沒想太多」。

