江瑋琳（粿粿）婚內出軌好友邱勝翊（王子），4月他們跟一群好友到美國旅遊兩週，被認為是關鍵的不倫美國行，且遭范姜彥豐刪好友的簡廷芮等人也捲入外遇風波。不過，簡廷芮10月31日發聲明切割，而前一天正好有時報周刊CTWANT讀者在台中遇到簡廷芮夫妻，看起來互動並無異狀。昨（11日）老公賴冠儒也再度強調老婆是最負責任的好媽媽、好妻子，以五週年快樂的發文來回擊傳言。

本刊讀者表示，10月30日在台中「Lay Low」餐廳巧遇簡廷芮跟老公賴冠儒，而同行還有簡廷芮媽媽，姊姊簡婕和妹妹簡廷倪也都攜伴參加，看起來是個溫馨的家庭局，而當時「粿王事件」已經爆發，夫妻倆仍能一同出席女方家庭活動，顯然感情依舊。

簡廷芮跟老公賴冠儒（右上圖）10月30日在台中參與妹妹簡廷倪登記結婚的大事。（圖／翻攝簡廷倪IG）

簡廷芮因「美國行」捲入粿粿外遇王子的風波中。（圖／翻攝粿粿IG）

據讀者表示，當天簡廷芮看起來有點疲態，一直在講電話，而賴冠儒也是略有心事的樣子、時常出現木然表情，相較於簡婕和簡廷倪與另一半都黏踢踢，簡廷芮跟老公賴冠儒雖分開走，但看不出有什麼明顯異狀。而後來從簡廷倪的發文中，揭曉當天正是簡廷倪登記結婚的大日子。

簡廷芮的老公賴冠儒發文強調他們很好。（圖／翻攝賴冠儒IG）

粿粿爆出婚內出軌王子後，美國同行朋友被認為知情不報。日前網上更流傳疑似王子和一名女性友人的對話截圖，王子提到：「你跟粿先拍合照還有房間，讓她報備完，Boris再去你那邊」、「如果范姜打來的話，我打給妳，妳就馬上過來我這」，女方則回應「懂」，不過這截圖是否為真，還有待釐清。

簡廷芮曾在10月31日發聲明表示：「本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為」、「本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係」、「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。」老公賴冠儒也轉發力挺：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」

為了力挺愛妻，賴冠儒再度發文表示：「結婚第五年，無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。很感謝大家的關心，我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。…..辛苦我們的五週年快樂！妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子。」並強調「有不實謠言去影響無辜的受害者，造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動。鍵盤能殺人但請對自己的言行負責，只盼謠言止於智者」。

