鳳凰颱風來襲，許多縣市昨（11）日晚陸續宣布上班上課資訊，而北北基桃也一致決議，今天正常上班上課。不料，台北市長蔣萬安在臉書公布消息後，再度遭到網友洗版「咕嚕咕嚕」，結果早上的天氣再度打臉：「都出太陽了還在咕嚕？」

蔣萬安昨天在臉書宣布，鳳凰颱風已減弱為輕度颱風，台北市尚未列入陸上警報範圍，因此台北市明天正常上班上課。根據中央氣象署資料，鳳凰颱風持續北上，不過強度減弱、暴風圈縮小、路徑也略為南修。氣象署及台大氣象團隊預估，明天台北市的山區及平地風雨，都沒有達到停班停課標準。

蔣萬安強調，台北市會繼續全力守護城市安全，確保市民生活正常運作。面對風雨，南台灣首當其衝，「我們也會持續和其他縣市保持聯繫，必要時啟動跨縣市資源調度，同島一心」，並提醒今天預估還有短暫陣雨，市民朋友上班、上學記得攜帶雨具、注意安全。

照理說，未達放假標準所以正常上班上課很正常，然而許多網友卻湧入洗版，「咕嚕咕嚕，蔣不聽」、「市長我的雨衣還沒乾，咕嚕咕嚕」、「風雨那麼大，你自己上」、「為什麼不讓我們放颱風假，我們很痛苦耶」、「慘，今年都還沒放過半次颱風假」。

網友洗版「咕嚕咕嚕」。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

不過，台北市今天早上雨停了，甚至還出太陽，引來其他網友留言打臉：「台北出太陽」、「太陽好大」、「今天好天氣為什麼要放假？」、「出太陽，沒風沒雨，那些罵人的，要不要出來道歉」、「市長神準，果然依標準行事是對的！台北今要放晴了！」、「沒風沒雨，青鳥爽嗎？」