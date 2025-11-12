【全程字幕】鳳凰登陸地點就在高屏！ 氣象署直言颱風將「快速死在台灣上空」 @ChinaTimes ​

鳳凰颱風暴風圈今凌晨已接觸恆春半島陸地，清晨6點中心位在鵝鑾鼻西南西方約170公里處，預估今傍晚至晚間登陸台灣南端陸地，深夜從台東出海。中央氣象署表示，由於鳳凰颱風減弱速度快，不排除在登陸前後就減弱為熱帶性低氣壓，最快今深夜解除颱風警報。

氣象署指出，輕颱鳳凰過去3小時暴風圈略為縮小，今天清晨中心位在鵝鑾鼻西南西方海面170公里之處，以每小時14轉27公里速度向東北東方向移動，暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林以南、南投、花東地區、恆春半島以及澎湖構成威脅。

氣象署表示，鳳凰預計今傍晚至晚間登陸台灣南端陸地，深夜從東部出海，由於強度持續減弱，有機會在登陸前後就減弱為熱帶性低氣壓，最快今深夜解除海上、陸上颱風警報。

今天易有短延時強降雨，氣象署持續發布豪雨特報。（中央氣象署提供）

今天受鳳凰颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署持續發布豪雨特報，宜蘭縣及基隆北海岸已有超大豪雨發生；台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨；大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生。

氣象署表示，明天颱風或熱帶低壓遠離，不過東北季風增強，桃園以北仍有局部大雨發生機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。