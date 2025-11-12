外界高度關注國際晶片巨頭輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，台北市政府與新光人壽解約T17、T18案，則在今（12）日送議會審查。台北市議會議長戴錫欽感慨表示，自己觀察近期各黨派議員的意見，「幾乎一面倒要求市府縮短合意解約及重新議約的流程」，他也盼能在今日完成備查程序，以符合市民及各界的期待。

戴錫欽昨日晚間於臉書表示，眾所矚目的新壽解約案，台北市政府已於10日下班前，將T17、T18解約報告案送達議會，議會將在周三（12日）中午召開程序委員會列入議程，並在下午大會立即進行審議，務期以最快效率完成備查程序，以利儘速完成合意解約，早日進入和輝達議約的實質程序。

戴錫欽也指出，綜觀近期各黨派議員的意見，幾乎一面倒要求市府縮短合意解約、重新議約的流程，進而讓輝達總部進駐北士科，盡快塵埃落定。他也強調，因此，議會也應該展現最優質的議事效率，在兼顧議員們監督權充分發揮的前提下，期盼周三就能完成備查程序，以符合市民及各界的期待。

有關輝達確定落腳北士科T17、T18，北市府與新壽達成合意解約，台北市副市長李四川10日表示，與新壽解約金額經會計師查核，分手費為44.3億餘元，希望本周內簽訂協議，朝2026年6月2日輝達執行長黃仁勳來台時動工的目標邁進。當時李四川也補充指，新壽原先提出的解約金額為44.7億元，經第三方的二位會計師專業審查後，減少4,000多萬元，最終確定為44.3億多元。