獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）12日遭到球團開除，老闆杜蒙特（Patrick Dumont）公開致函給球迷：「親愛的獨行俠家族，2024年5月30日，獨行俠贏得西區冠軍，雖然在總冠軍賽失利，但前途一片光明。做為我們的球迷，你們完全有權力要求我們邁向成功。」

「全隊上下沒有人滿意我們今年理應充滿希望的開季表現，你們對獨行俠抱有高度期望，我也是如此。當成果不如預期，我必須以實際行動負責，我做出決定與總管哈里森分道揚鑣。」

「2025-26還剩餘大半球季，我知道球員們全心投入一個贏球文化，這個決定幫助我們邁向有益的方向。我明白過去幾個月的風風雨雨，請理解我是全力追求獨行俠的成功。」

「感謝你們的支持，感謝你們要求我們負起責任，感謝你們的熱情與耐心，你們理當獲得相應的公開透明。我們的目標是讓達拉斯重返列強並贏得總冠軍，我們家族正全心達成任務，持續投資達拉斯與獨行俠的未來。請和我一起聲援球員們，以及努力改善球團的所有人員。」

東契奇（Luka Dončić）今年2月被無預警賣去湖人，被認為是聯盟史上最震撼的交易案，老闆杜蒙特當時力挺哈里森的決定。本季獨行俠開季3勝8敗，總管哈里森在驚天交易案的9個月之後遭到杜蒙特解雇。