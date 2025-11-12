陽明山國家公園小油坑今年4月14日發生大火，延燒5小時後，透過空勤總隊緊急派遣直升機與地面消防人員協力合作才撲滅，初步起火原因疑為國科會國家實驗研究院空氣品質感測儀器故障引燃。經檢方調查，確認到起火原因是未更換空氣品質監測設備內之鋰電池才引起火警，承包商負責人坦承疏失且與國研院和解，予以不起訴處份。

根據不起訴書，任職於任璞倍科技股份有限公司的鄭姓男子，從2022年11月16日起受財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心委託，從事空氣品質研究計畫，便在小油坑遊客中心往七星山登山步道附近的山坡，架設空氣品質監測設備。不過，因為火山口附近含硫磺腐蝕性氣體，導致裝在框氣品質監測設備中的鋰電池長期受到侵蝕，最終不堪負荷才會演變為火燒山事件。

檢方認為，鄭男所為確實涉犯火燒燬物致生公共危險罪，但考量到鄭男對犯行坦承不諱，並有台北市政府消防局火災原因調查鑑定書等可以證實鄭男所言與事實相符，且已代表璞倍公司與國網中心達成和解，加上鄭男抑無前科，故予以不起訴處份。

回顧整起事件，北投區竹子湖路69號附近山區在今年4月14日上午11時17分起火，火苗迅速由七星山往周邊山頭擴散，火勢猛烈，濃濃黑煙直竄天際。北市消防局獲報立即出動32車91人趕往搶救，另調派2架無人機於空中偵查，掌握火場狀況。

面對山區地形險峻，地面消防人員升設水線灌救，但因地勢陡峭，北市消防局緊急向空勤總隊求援，空勤總隊立即調派直升機執行往返灑水任務，總計出動3趟、投水6噸，壓制火勢蔓延速度。新北市消防局亦派遣2輛消防車及4名消防人員跨區支援，林業署也派出機動救火隊7人趕往現場。

所幸在警義消地面全力滅火，及空勤總隊派出黑鷹直升機NA-709執行3架次投水後成功滅火。