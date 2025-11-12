國內每年新增1萬多名大腸癌患者，且有年輕化的趨勢。無毒教母譚敦慈表示，飲食不當會增加罹患癌症的風險，有一名18歲男學生，疑似長期吃烤香腸，後因不適就醫，證實罹患大腸癌，「很快就死掉了」，燒烤食物製程可能產生許多致癌物，一個月頂多吃個1、2次，且要搭配芭樂、蘋果、梨等高維生素C蔬果一起吃，來幫助身體排毒。

譚敦慈在《醫點不誇張》節目中指出，很多人愛吃燒烤食物，但在高溫的燒烤過程中，可能產生異環胺、多環芳香烴等有毒物質，尤其若烤的又是香腸等加工紅肉，長期食用恐增加罹患大腸癌的風險。

病情惡化迅速不治身亡

譚敦慈表示，中部曾有一名18歲男學生，每天放學都會吃一根烤香腸，後來因為不舒服就醫，竟證實是大腸癌，而且病情惡化迅速，很快就死掉了，所以燒烤食物，真的不能常吃，若很愛吃，一個月頂多吃個1、2次，而且要搭配芭樂、蘋果、梨等高維生素C蔬果，來幫助身體排毒。

譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目中分享她料理香腸的3個撇步。1.以水煮取代油煎、油炸，先用滾水煮熟香腸。2.將煮熟的香腸放進烤箱，設定攝氏120度，烤到略為上色就取出。3.搭配大蒜、蒜苗與高維生素C蔬果，大蒜與蒜苗具有解毒作用，把蒜苗、香腸切片後，一起放到鍋子裡，不需再加油，用很小的火炒一炒，就完成了，食用時記得要搭配高維生素C水果。

搭配含鉀、高維生素C蔬果

譚敦慈說，她們家吃香腸，是一口芭樂、一口香腸，其實還蠻好吃的，香腸屬於高糖、高鈉食物，攝取過多會增加心血管負擔，芭樂含有鉀，可以幫助鈉代謝，所以吃香腸時，也搭配一點含鉀、含維生素C的水果，鉀離子可以讓鈉平衡，維生素C則有助於抑制致癌物形成。