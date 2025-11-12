台積電自108年改採季配息，當年首季配息2元、第二季起增至2.5元，110年首季增至2.75元，自112年首季增至3元後，維持每2季調升配息0.5元步調，此次將調升幅度擴大為1元，配息總金額自1296.62億元一舉躍增至1555.95億元。

台積電114年第三季業內外皆美，合併營收9899.18億元，季增6.01％、年增30.31％，歸屬母公司稅後淨利4523.01億元，季增13.57％、年增39.06％，每股盈餘17.44元，全數續創歷史新高。毛利率59.45％、營益率50.58％雙創近11季高，表現優於財測預期。

因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規畫，台積電董事會核准資本預算約149.82億美元，包括先進製程產能72.5億美元，先進封裝、成熟或特殊製程產能11.59億美元，115年研發及經常性資本預算35.81億美元、資本化租賃資產29.92億美元。

同時，台積電董事會核准出售機器設備給持股27.13％的關聯企業世界先進，總價預估介於2000～2300萬美元。世界先進財務長暨發言人黃慧蘭表示，主要為因應業務成長需求，決議向台積電購置一批機器設備，用於生產製造8吋晶圓，實際交易金額以雙方合約為準。