大聯大財務長暨發言人袁興文表示，此次組織調整的目標在於深化與國際大廠的合作，優化資源配置與人均效益，並透過擴大規模以強化財務體質。他強調：「友尚與品佳並未消滅，而是將轉為詮鼎全資子公司，原有團隊均維持不變。」

依公告，本次換股比例暫定為：友尚普通股1股換發詮鼎2.7947股、品佳普通股1股換發詮鼎1.2222股，基準日暫訂民國115年1月1日。以114年擬制性報表推估，股份轉換完成後，詮鼎營收規模約114.8億美元、股東權益約9.3億美元、員工約1,900人；未來將與大聯大另一旗艦子公司世平興業並列為半導體零組件通路事業的雙核心。

大聯大第3季合併營收達新台幣2,444.67億元，受惠於產品組合優化與營運效率提升，營業淨利突破50億元、達53.5億元，季增9.1%、年增37.8%；稅後純益31.78億元，季增45.4%、年增55.6%；每股純益（EPS）1.89元，優於財測高標，前三季累計EPS為4.07元。公司指出，生成式AI快速發展帶動AI與傳統伺服器、電源、PC/NB與記憶體等產品升級汰換，電子零組件需求顯著回升，為本季獲利成長主因。

大聯大表示，透過此次整併，將在維持客戶服務與團隊穩定的前提下，加速全球供應鏈協同與規模經濟效益，為中長期成長奠定更穩固的基礎。