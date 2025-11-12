總經理吳東義指出，第三季雖受宏觀經濟環境及主要客戶傳輸優化影響，短期訂單略有放緩，但自9月起需求明顯回升，10月延續正向趨勢。累計今年前10月，LEO相關業務收入年增26%，9月市占率達59%，10月更攀升至近70%，顯示昇達科已穩居LEO零組件供應關鍵地位。公司預估全年市占率約40%，第4季出貨量將維持高檔。

目前低軌衛星相關產品占昇達科整體營收比重約80%。市場法人分析，根據現有訂單量推估，第4季營收可望較第3季倍增，毛利率上看60%；而明年在主要客戶明確下單支持下，低軌衛星出貨量可望大幅成長，推升營收再創新高。

在技術發展面，吳東義說明，隨著頻率提升可顯著提高傳輸效率，進而帶動衛星端與地面系統元件需求同步成長。隨最大客戶衛星發射頻率增加，訂單能見度也隨之拉升。目前昇達科產品組合約為65%太空端（衛星）、35%地面端（地面站）。

展望後市，昇達科預期第4季營收將達全年高峰，LEO出貨動能明顯升溫。吳東義表示，民國114年LEO業務年增率可望超過100%，並受主要客戶長期合作計畫支撐。考量衛星平均壽命約五年，未來將持續產生替換與升級需求，公司品牌在太空元件領域的能見度日益提升，將有助進一步拓展國際市場。

在產能布局方面，昇達科同步推動台灣與越南兩地擴產，以因應LEO與ISL市場快速成長。越南基地除現有租用廠房外，因客戶需求增加，已於鄰近區域再租用新廠，預計115年底自建廠可量產，新增租用廠區將於明年1月投產。台灣方面，公司也積極購置多處新廠房，強化在地生產彈性與高頻產品製造能量。

吳東義強調，隨著越南新廠正式量產後，整體產能規模將足以支應未來三至五年市場需求，確保公司在全球衛星通訊供應鏈中維持長期穩定的供貨能力。