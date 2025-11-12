宜蘭蘇澳街上，淹水狀況相當嚴重，民眾驚呼在家門口可以看到波浪，連救護車都差點掛點。（民眾提供）

民眾外婆家一樓被水淹沒，家具漂浮在泥水中。（圖／網友@peijhen948授權提供）

鳳凰颱風來襲，昨（11）日宜蘭縣出現超大豪雨，雨勢綿延數小時，導致蘇澳、羅東等49地出現淹水災情，街道宛如滾滾河流，不少民宅1樓家中遭積水灌入，家具全漂浮在水中。不僅如此，許多汽、機車也泡水報銷，就連停放於路邊或住家前的車輛，也因水流過急導致車牌鬆脫，被沖得四散各地。當地熱心居民也在網路PO出「車牌認領文」，幫助車主尋找。

宜蘭地區積水陸續褪去，有民眾今（12）日凌晨在臉書社團「宜蘭知識＋」發文，貼出多張撿到的汽、機車的車牌照片，並寫下「冬山鄉永興路一段拾獲車牌，請失主或認識的親友來認領」。畫面中可見，多片車牌散落在馬路邊與排水溝旁，顯然是在暴雨與強勁水流中被沖離車體，情景令人驚訝。

文章一出，立刻引發網友熱烈討論，許多人紛紛留言「車牌富翁」、「太扯！」、「很難理解，大水來怎沖掉車牌的」、「奇怪，為什麼都撿得到車牌」、「好人一生平安」、「在找我自己的車牌，找到別人的，放在龍德工業區」、「車牌本來就應該有一點鬆脫或生鏽，發現掉了已經來不及了」。

而這則貼文似乎成功發揮作用，有失主現身表示「感謝！我們是1098這個，請問要去哪裡認領」，還有不少網友也搭版貼出在街頭拾獲的車牌照片。