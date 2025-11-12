美軍在加勒比海對所謂的「販毒船」展開致命打擊

知情消息人士透露，美國在接二連三打擊加勒比海所謂的「毒船」後，由於英國不希望成為美國軍事攻擊的共犯，並認為這些攻擊違法，因此決定不再與美國分享有關加勒比海涉嫌販毒船隻的情報。

CNN新聞網11日報導，英國的決定標誌著與最親密盟友及情報共享夥伴的重大歧見，並凸顯了對美軍在拉丁美洲周邊行動合法性與日俱增的質疑。

多年來，英國控制加勒比海的一些領土，並在當地部署情報資產，協助美國鎖定涉嫌載運毒品的船隻，以便美國海岸防衛隊加以攔截。消息人士說。這意味著船隻會被攔停，由相關人員登船檢查、拘留機組員，並沒收毒品。通常情報會傳給位於佛州的「南部聯合任務組」（JIATF South），而組內有多個合作國家代表，以致力減少非法毒品交易。

不過，在美國9月動手致命打擊「販毒船」後不久，英國開始擔憂，美國可能利用英國提供的情報來選擇目標。消息人士說，英國官員認為，美國軍事攻擊已造成76人死亡，違反國際法，而從1個多月前起，倫敦已暫停分享情報。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上個月說，這些攻擊違反國際法，構成「法外處決」。而消息人士透露，英國贊同這評估。而英國駐華盛頓大使館及白宮並未回應置評請求，至於五角大廈一名官員則說，該部門「不談論情報相關事務」。

此外，消息人士說，在美軍9月開始炸船之前，打擊非法毒品販運是由執法部門及美國海岸防衛隊負責。無論販毒集團成員或毒品走私販，都被視為得以循正當程序，有權處置的罪犯，而英國樂於協助這類行動。

但政府給國會的一份備忘錄顯示，川普政府主張，美軍可合法格殺販毒嫌犯，因為他們對美國人構成迫在眉睫的威脅，並為與美國處於「武裝衝突」中的「敵方戰鬥人員」。而司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Counsel）發布了一份仍屬機密的意見，加強了這論點。

但法律專家說，《武裝衝突法》仍適用於販毒平民，但將某團體指定為外國恐怖組織，並不自動授權使用致命武力。事實上，多艘遭美國攻擊的船隻在被擊中時，不是處於靜止狀態，就是正在掉頭，而這削弱了川普政府所謂，它們構成無法經攔截及逮捕因應，而形成迫在眉睫威脅的主張。

