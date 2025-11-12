近期針對日本首相高市早苗所宣稱「台灣有事可能構成存立危機事態，若認定則可能行使武力」等相關言論，中國駐大阪總領事薛劍8日的「斬首論」引起關注，對此，前產經新聞臺北支局長吉村剛史分析，薛劍「過激」發言的背後，可能涉及中國駐日總領事館的內部權力鬥爭。

日媒JBpress報導，以在社群媒體上多次發表激烈言論而被稱為「戰狼外交官」的中國駐大阪總領事薛劍，近日竟在X上發出幾乎等同「殺害預告」的暴言，矛頭直指日本首相高市早苗。

吉村剛史認為，薛劍這次的「暗示斬首首相」言論，顯然已嚴重越界。外界雖有「可能是手滑誤發」的說法，但真相如何仍引發爭議。他也進一步指出，薛劍多次對日本政治人物與言論人士口出惡言，這一連串的行為被逐漸不再被專家學者當回事，甚至被外界開玩笑稱，這已經成為他的「表演風格」。

分析指出，然而這次他竟然發出近乎「對駐在國首相的殺害預告」這樣的言論，實在令人震驚，已非可以坐視不理的程度。部分輿論推測，此事件的背後，可能與近期「人事調動季節」有關，顯示出總領事館內部問題正在浮上檯面。

中國駐大阪總領事館歷來多事，薛劍的激進發言被視為向領導人習近平展現「對日言論戰政績」的手段。一般認為，他的戰狼言論主要針對中國大陸國內受眾，而非日本社會。近期因高市首相與對中強硬的川普會談，他一度收斂，但在美中關係暫時緩和後，薛劍解除自制，再度以高市為攻擊目標。

吉村推測，薛劍的X帳號被指由多名幕僚共同操作，他本人可能為爭取在回國後獲得更高職位，而透過激進發言展現忠誠。針對高市首相的「殺害預告」貼文在發布後迅速刪除，引發多方揣測：有人認為是刻意短期公開以挑釁日本，也有人推測是他自覺言過其實後撤文，或因日本政府抗議而遭北京指示刪除。

分析認為，若真是如此，不排除兩種情況：一種是小組成員「出於好意」替薛劍發表強硬言論，希望為他加分；另一種則是刻意在他即將離任之際「扯他後腿」，藉超激進發言來陷他於不利。換言之，這起事件可能反映出「總領事館內部矛盾與內鬥浮上檯面」。

究竟哪一種說法才是真相，恐怕要等薛劍離任後的新職動向揭曉時才會明朗。屆時，他的去向與安排，也將成為北京高層對高市政權態度的間接訊號。