12月8日掛牌5檔個股週選擇權，首次週契約到期日為12月10日(週三)，12月17日(週三)為月契約到期日。週契約標的涵蓋半導體先進製程、IC設計、AI伺服器與航運等熱門題材，台積電、聯發科、鴻海與緯創的營運，受AI發展、高效能運算需求及全球關稅政策等因素影響密切；長榮為貨櫃航運主要業者，受全球貿易戰、地緣事件與運價波動影響顯著。交易人可運用週選擇權靈活布局個股與產業鏈即時題材。

以台積電股價1,500元為例，買進一口5天後到期價平買權，權利金假設20點（每點2,000元），所需資金僅4萬元。相較現股操作，門檻大幅降低；再加上契約存續期間短，操作更機動、資金效率更高。

因應近年電子指數持續攀升，現行電子選擇權契約規模較大，為提升交易靈活性並降低參與門檻，期交所同日將電子選擇權契約乘數，由每點1,000元縮小至每點250元，並同步調整權利金報價的最小升降單位；實施日開盤前每1口未沖銷部位將調整為4口。相關調整有助交易人精細操作，與個股週選擇權搭配更具彈性。

個股週選擇權推出後，每日都有1週內到期、履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上下15%的契約可交易，提供更多進出場選擇；再搭配乘數縮小後的電子選擇權，交易策略更多元。期交所將持續優化商品設計，滿足市場需求，鞏固臺灣期貨市場競爭力。