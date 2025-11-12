女星小禎（胡盈禎）與前夫李進良育有寶貝女兒Emma，今年9月小禎才替Emma盛大舉辦18歲生日派對，也罕見曝光愛女的正面模樣，外型神似香港天后鄧紫棋，隨即掀起熱烈討論，讓網友紛紛敲碗出道。不過，對於Emma出道的想法，小禎似乎與李進良抱持不同意見。

根據《鏡週刊》報導，由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，劇中男主角以李進良為原型，加上李進良本身投資製作，所以男主角的女兒自然找上Emma本色演出，獻上戲劇處女秀。雖然李進良樂意讓女兒搶先到劇組磨練，但小禎先前似乎不贊成，反而希望女兒優先顧好學業。

不過，Emma出身演藝世家，媽媽小禎、外公胡瓜、舅舅胡釋安都活躍於演藝圈，從小耳濡目染，出道演戲想必是早晚的事。尤其Emma日前曝光真面目，擁有亮麗外型及優雅氣質，引來網友留言誇讚，「Emma長大變漂亮了～有像韓星」、「想說怎麼有新的大美女」、「Emma是小小禎」、「感覺女兒可以多多出鏡耶」。

其實小禎對於親子關係一直都小心翼翼，對女兒愛護有加，如今Emma終於迎來18歲，面對鏡頭落落大方，被問及與媽媽的互動時，也不避諱直接吐槽：「母女沒有互動」，還被小禎反罵沒有良心，母女倆從外型到相處宛如姊妹。至於Emma預備出道的消息，小禎與李進良尚未吐露真實心聲。