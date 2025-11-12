台露夥伴關係商展已持續舉辦第18屆，是台灣深耕邦交國市場的重要平台。未來將持續結合實體展與數位行銷，協助台灣業者鏈結加勒比海及全球新興市場，提升台灣創新與永續價值的國際能見度。

本屆商展由中華民國駐聖露西亞大使館與露國商務部共同主辦。開幕典禮由駐聖露西亞大使蘇瑩君與露國商工部長希波莉(Emma Hippolyte)共同主持。蘇瑩君致詞時強調，此商展是兩國分享創新、深化友誼的關鍵平台，展現「保障未來：永續驅動，共築韌性」的夥伴精神。

面對聖露西亞對高品質民生與機械設備的進口需求，本屆商展台灣館展品橫跨智慧農業、再生能源、永續建築、綠色科技與美食生活等領域，成為全場洽詢焦點。其中智慧永續方案，針對加勒比海地區對氣候韌性的迫切需求，台灣廠商展出的「智慧化溫室與灌溉系統」與「高效率太陽能產品」引發當地業者高度關注。在綠色科技領域，海頡工業與聖屏實業展出的工業及家用淨水設備，提供潔淨水源的關鍵解決方案。