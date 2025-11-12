櫃買中心表示，全體上櫃公司當(10)月份營收較113年同期成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電腦及週邊設備業；經瞭解，半導體業受惠於AI應用及雲端運算服務需求，其他電子業受惠於半導體建廠資本支出及AI伺服器散熱需求，電腦及週邊設備業則因AI應用帶動記憶體及CPU熱銷，致本月較113年同月營收成長；另當月營收衰退之主要產業為建材營造、鋼鐵工業及綠能環保，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，鋼鐵工業受鋼價下跌及國際車用市場需求趨緩影響，綠能環保因承接工程案件依進度認列收入，致本月較113年同月營收衰退。

114年前10月全體上櫃公司營收總計2兆4581億元，較113年同期成長8%，其中營收成長公司共515家，衰退公司共345家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司114年前10月營收成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，半導體業及其他電子業累計營收成長原因同前所述，電子零組件業因AI伺服器需求升溫，致累計營收成長；另累計營收衰退之主要產業為鋼鐵工業、建材營造及金融業，鋼鐵工業及建材營造累計營收衰退原因同前所述，金融業受證券及期貨市場波動影響，致累計營收衰退。