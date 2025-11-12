長榮航空與合併子公司第三季合併營收524.35億元，年減8.3％；歸屬母公司淨利58.76億元，年減34.6％；每股盈餘1.09元。前三季合併營收1,626.87億元，年減1.1％；歸屬母公司淨利184.98億元，年減13.9％；每股盈餘3.43元。前三季客收、合併營收、個體及合併稅後淨利為歷史同期次高，每股盈餘為歷史同期第三高。

第三季客運營收330.25億元，年減10.3％；前三季客運營收1,046.27億元，年減4.6％。全球航空客運市場近來受各航運能持續擴張、全球經濟不確定性及美國關稅及簽證政策多變等影響，導致需求不如預期，市場競爭加劇，旅客訂位表現走緩，全航線載客率78.2％，收益旅客數增加0.2％，單位收益減少1％。

第三季貨運營收134.11億元，年減4.9％；前三季貨運營收396.42億元，年增7.0％。整體航空貨運則受益於台灣AI伺服器與半導體設備出貨持續暢旺，東南亞汽車零件及電子產品量能穩定。同時自9月下旬起，歐、美年末節慶商品庫存陸續回補，加上服飾換季需求推升，整體空運需求穩健。前三季貨運運能年增6.2％，載貨量年增7.7％，貨運單位收益年增1.0％。

華航前三季歸屬母公司淨利110億元，營收及獲利均創歷年同期新高，每股稅後盈餘1.81元。第三季貨運收入年成長13.64％，顧客機維修收入及貨運代理收入也有所挹注，合計其他營收128.8億元，年增幅18.01％。今天將召開法說會，說明營運展望。

星宇航空指出，第三季客運市場受到對等關稅不確定、日本大地震謠言，以及新機陸續交付之前置成本，單季稅後淨損4.49億元，累計前三季稅後淨利4.75億元，每股盈餘0.16元。

10月底正式開啟冬季班表，星宇航空擴大日本市場運能，台北-福岡航線放大機型以A330neo執飛，台中-沖繩航線12月將逐步增班至每日2班，滿足旅運需求。東南亞方面，除鞏固現有航線更進一步強化佈局，自12月16日起全面恢復台北-馬尼拉航線，每周7班以A321neo營運。

因應明年寒假及春節旅遊旺季，明年2月起日本名古屋、泰國清邁、越南峴港與富國島將以加班機方式增加艙位，曼谷晚班機也將部分放大以A330neo營運，強化區域運能。今年夏季廣受旅客青睞的台北-宮古島市（下地島）航線亦將於明年2月12日起回歸，每周一、四營運共兩班。長程航線部分，明年1月15日將正式插旗北美第五個航點鳳凰城，持續拓展北美佈局。