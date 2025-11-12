小編今天（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電宣布Q3配息6元創下新高，預計明年4月9日發放，台積電最大單一股東為國發會，持股16.537億股（165.37萬張），估計將領取約99.2億元股息；創辦人張忠謀若未處分其持有之12.5萬張持股，預計將入帳7.5億元股息。

【1】驚喜! 台積電Q3配息6元

晶圓代工龍頭台積電11日召開董事會，通過2025年第三季財報，決議配發每股現金股利6元，創單季配息新高，預計明年4月9日發放，將釋1,555.9億元股利活水。董事會並核准約149.82億美元（折合新台幣約4,850億元）資本預算，展現鞏固全球半導體產業鏈領導地位、加速前瞻布局的決心。

【2】台股急殺 短線士氣全看台積電

台股11日只打半場好球，開盤高點雖衝上28,187點，但在調節賣壓出籠之下，加權指數漲勢急速收斂，終場下跌84點收最低27,784點，高低點相差402點，失守月線；盤中沖沖樂大增、集中市場當沖比衝過4成至41.55％，為4月21日以來最高。

【3】賴總統：不排斥先進核能

總統賴清德11日向工業界表示，至2032年之前，穩定供應電力沒有問題，但現在缺少綠電，要積極推動。至於企業關切的核能，他說，台電會依法提出核電廠重啟申請，針對先進核能台灣並不排斥，若核融合發電既安全且無核廢料，社會接受度會很大，小型模組反應爐（SMR）若適合台灣需求，相信社會也會接受。

【4】公股投信合併 劍指主權基金

今年以來，陸續出現台新金併新光金、永豐金併京城銀、玉山金併保德信投信及三商美邦人壽等案件，民營金控併購大爆發。市場傳出公股金控將由投信整併先行，但排列組合相當多，從第一金、兆豐、合庫、華南永昌四合一外，還有兆豐、合庫、華南永昌三合一，以及兆豐為首、併入合庫或華南永昌的二合一案，都在市場流傳。

【5】美政府停擺 本周落幕可期

美國參議院10日以60票贊成、40票反對的表決結果，通過折衷版的臨時撥款法案。該法案接下來將送交由共和黨掌控的眾議院審議，議長強生已表態希望最快12日通過並送交美國總統川普簽署，讓這起「美國史上最長政府停擺」戲碼可望於本周落幕。