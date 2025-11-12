總計第三季營收為59.95億元，季增1％，年減5％；毛利率28.6％，季減1.1個百分點，年減2.1個百分點；營業費用13.04億元，季增3％，年增4％；營業淨利4.11億元，季減18％，年減40％；稅後淨利4.46億元，季增230％，年減33％，每股盈餘1.26元。累計前三季營收為177.6億元，稅後淨利10.64億元，每股盈餘為3.01元。

第三季營收占比以地區來看，亞洲區比重61％，歐洲27％，台灣6％，美洲6％。產品比重：滾珠螺桿20％，線性滑軌為63％，機器人7％，其他則為9％。

上銀董事長卓文恒表示，12月有歐美假期，明年1-2月農曆過年，因此近幾個月會比較平淡，明年3月後景氣才會逐漸明朗。不過，目前能見度2-2.5個月，產業應用以AI及半導體較熱，今年第四季機器人整體占比預計提升到9-10％，回到第二季水準，明年目標占比超過10％，明年營運目標優於今年。

卓文恒指出，目前雖然需求沒有107年旺盛，但需求依舊穩定，現階段不會有漲價或削價的計畫。在資本支出方面，今年原本計畫的資本支出就較去年低，但過去3到4年，每年投入30多億元資本支出，累計已經超過百億元，期間日本、義大利、雲科等新廠房相繼落成，因此，廠房擴充完畢後，明年資本支出還會比今年更低，主要針對機台汰換或是新產品應用設備擴充為主。

至於人形機器人專案，卓文恒表示，上銀主要開發AI人形機器人的零組件，包括關節、減速機、交叉滾柱軸承、靈巧手用螺桿，目前產品配合廠商送樣。他認為，AI人形機器人還有一段很長的路要走，批量性生產還需要等待，反倒是專用機器人先進入工廠場域實際作業比應用到一般家庭還要快切入，除了美國或大陸背後都有工廠支持開發外，機器人投入的產線也較固定，工廠可以依據實際狀況調整。

上銀與美國機器人廠Dexterity合作的AI物流專用機器人目前測試順利，明年會下小批量訂單，並在物流廠做小批量測試，屆時會有好幾十台在生產線上運作，會比今年測試量稍微增加。

上銀明年將推出行星式滾柱螺桿，不過，生產成本、單價都很高，而人形機器人尚不普及，必須有量成本才會下降，上銀預計明年初完成開發送樣給廠商。