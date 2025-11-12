富邦投信董事長黃昭棠說，標普500是美國產業結構非常有代表性的指數，不同年代各自有不同公司獨領風騷，以1990年代為例，標普500最大市值成分股是IBM，2000年是奇異、2010年是埃克森美孚，到了2020年最大市值成份股是蘋果，今年則是輝達。他認為，投資標普500不僅強化區域分散配置，更能兼顧產業多元性與長期報酬機會，是參與美國經濟成長紅利的關鍵途徑，且國內投資人若能有好的工具長期配置，將可輕鬆掌握到市場核心。

富邦投信在ETF領域發展已久，國內跨國股ETF規模最大即為富邦NASDAQ（00662），截至今年10月底，基金規模已達新台幣622.44億元。黃昭棠表示，有了過往美股ETF的發行經驗，現在推出追蹤標普500指數的美股ETF，應可較同類型在配息頻率及追蹤指數方式有所差異，具備產品區隔性。

另外，富邦投信針對標普500指數及NASDAQ-100指數，分別又發行對應的「指數型基金」，讓廣大投資人更方便切入美股投資。

由資產配置角度出發，美股投資已成國人不可或缺的一環。富邦標普500（009814）擬任經理人謝恩雅表示，根據TradingView統計，至今年10月16日資料，全球市值前10大企業中，有8家為美股上市公司，美國企業總市值更占全球超過五成，顯示美股在全球資本市場的主導地位。其中，標普500指數橫跨美國11大產業，涵蓋科技、金融、醫療、工業及消費等領域，成分股多為具全球領導地位的龍頭企業，不僅有效分散風險，也讓投資人掌握各產業輪動契機。

富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方說明，以高成長與創新企業為核心的NASDAQ-100指數，被視為科技趨勢與產業創新的代表性指標，該指數挑選於那斯達克交易所掛牌、依市值排序前100大的非金融企業，成分股橫跨 AI、雲端、半導體及消費科技等領域，集結全球最具創新實力的龍頭公司。NASDAQ-100 指數的走勢反映了美國新經濟產業的發展，也象徵科技創新對全球經濟成長的推動力。

富邦標普500（009814）是國內唯一追蹤標普500指數並且採取季配息設計的ETF，發行價格每單位10元。投資009814等於以一檔ETF投資美國經濟全貌，具備分散風險與長期報酬潛力的雙重優勢。009814將於每年1月、4月、7月及10月進行除息。

另外，兩檔美股指數型基金的推出，對於習慣與銀行通路往來、並具有美元資產的投資人而言是很好的選擇，可以在參與美股指數化投資之餘，為手中的美元資產尋到最佳解方。富邦投信指出，兩檔指數型基金提供新台幣與美元兩種幣別，並設有累積型與配息型級別，可滿足不同投資需求。