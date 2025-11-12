颱風來民眾最關心的就是能否放颱風假，知名連鎖店「烤雞特攻隊」高屏嘉義店老闆先前在網路發文，預言這次鳳凰颱風來今全台會有9縣市放颱風假，包括彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東及花蓮，還放話說「若預測失準就請吃100隻烤雞」，未料颱風減弱、登陸點南修，放假機率驟降，最終台東縣、南投縣、花蓮縣3縣市未宣布停班停課，讓業者「預言失準」，只得認賠。

業者11日凌晨在臉書粉專預測，鳳凰颱風會讓9縣市在12日放颱風假，點名彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東及花蓮等9縣巿，並承諾「如未全放，就罰我請吃100隻烤雞！」沒想到一夜之間颱風強度減弱、登陸點也略往南修正，放假機率瞬間下降。

業者「預言失準」，他隨即在臉書發文說，「一覺醒來變天了，颱風好像變弱了，雞知道自己要被吃，現在慌張地走來走去，完全無心吃飼料。」同時也承諾將履行諾言，發送100隻烤雞，不過地點與時間「等我睡醒再安排」。

貼文一出掀起熱烈回響，留言區瞬間被「排隊等吃雞」的上萬網友灌爆，紛紛追問「哪裡發放烤雞？」、「為了吃雞我祈禱不要放假」、「排隊等吃雞中」、「老闆哪裡要發烤雞」、「謝謝老闆的烤雞」、「高雄排隊＋1，謝謝老闆」。