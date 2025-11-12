威聯通指出，隨著生成式AI、影音內容創作及資料密集型應用快速擴張，市場對高效能與高可靠度儲存方案需求持續攀升。公司聚焦智慧化與雲端化的產品策略，並透過軟硬整合設計與國際市場佈局的深化，使企業級與中高階家用產品銷售雙雙成長，帶動整體營收規模穩步擴張。

在技術與產品發展上，威聯通持續優化系統效能與使用者體驗，強化AI運算、資料保護與雲端協作功能，協助客戶在效能、穩定性與安全性之間取得最佳平衡。同時，公司於今年下半年正式推出瞄準企業級市場的scale-out產品線，以滿足大型組織對擴充性、高可用性及集中管理的儲存需求。此系列產品預計自明年起將向全球市場推廣銷售，為公司營運注入新一波成長動能。

展望後市，威聯通認為AI浪潮與資料爆炸趨勢將持續帶動儲存與邊緣運算設備升級需求。公司將持續深化智慧儲存、雲端整合與安全防護技術，拓展企業儲存、創作者應用與智慧家庭等多元市場，並持續強化全球品牌能見度與營運效率。