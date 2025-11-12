AI伺服器大廠緯穎(6669)第三季財報與10月營收均已發布，單季合併營收、獲利、每股盈餘均倍數成長，且創歷史新高。前三季已大賺20個股本，10月營收年增率157.9%又是倍增，超狂的營運成績，逼得內外資法人掀起目標價上修潮，亞系外資直接調高至8000元創台股新紀錄。目前緯穎基本面、資金面、技術面均占優勢，今年雖只剩兩個月，若營運與展望再傳捷報，內外資法人目標價調升潮不排除再現。

目標價飆升

緯穎昨（11）日股價飆出4720元漲停價鎖住，震撼市場，也有逐步威脅股王信驊地位的跡象。趨動股價上漲的動能來自於強勁的營運成績、豐沛的市場資金，以及內外資的一面倒喊多。尤其外資券商分析師在10月初緯穎9月營收公布前夕，預期單月營收將有好成績、單季營運表現可期，動能並將延續至第四季，著手修正目標價，由亞系外資開跑將目標價調高至4000元以上。

在9月營收出爐後，美系大行大手一揮，將緯穎目標價上調至5000元，緊接著OCP 2025於美國舉行，美系大行分析師研判緯穎將是AMD「Helios」機架的主要設計製造合作夥伴，目標價在短時間內又升至5400元，隨後更進一步將其目標價升至6000元。

市場熱議的當下，各家主要外資券商的報告陸續跟進，緯穎的外資目標價站上5字頭幾成共識。僅餘另一家美系大行仍維持「中立」的投資評等，目標價維持在3500元，成為眾家外資券商的唯一特例。

外資目標價一次看

10月初以來的這段期間，緯穎股價如同吃了大力丸，由3千出頭飛漲至4千以上。季報成績與10月營收發布前後，股價漲勢更為犀利，促使外資券商再起一波目標價修正潮。

美系大行目標價由6000元再調至6300元，日系外資也加入6字頭行列，11日傳出亞系外資將目標價升至8000元創台股史上新紀錄。原本目標3500元的重量級美系外資態度鬆動，逆轉原本的看法，將緯穎目標價由原先的3500元上調至5160元，投資評等由原本的「中立」升至「優於大盤表現」，並上調緯穎EPS預估值。至此，緯穎在外資券商的目標價5000元起跳。

觀察本波外資券商的動向可以發現，緯穎的營運成績一路超車外資分析師的預期，股價也提前達標，使得外資對於目標價確有不得不調的壓力。

超狂基本面當靠山

基本面當然是推升緯穎股價的重要因素。資深分析師認為，各家CSP需求幾乎是猛爆性上升，緯穎站在最有利的基礎上大步前行，加上輝達執行長黃仁勳近日對於AI前景擘畫出更清晰的輪廓，「不管新世代產品的推出、當前的經濟模式以及AI時代商機的投資邏輯，已與過往完全不同」。整體趨勢發展讓緯穎在業績與股價上，走出全新格局。

資金面絕對是一大推手。近年來台股市場ETF的高人氣促使主被動ETF規模不斷擴增，尤其今年主動式台股ETF受到追捧，這類主動操作必須卡位具利基的強勢股，才能有超額報酬，因而進一步推進緯穎股價。這可由投信10月以來持續買超緯穎，以及人氣主動式台股ETF對緯穎持股比重近期持續拉高，獲得印證。

緯穎前三季合併營收達6582.23億元，年增168.7%，稅後淨利達373.27億元，年增率137.3%，營益率7.2%，稅後淨利率5.7%，EPS 200.85元，這些數字幾乎都是AI伺服器同行間最高。加上緯穎美國德州新廠應可在今年12月啟用生產，對等關稅干擾已不成問題，明年與後年又訂單滿手，更容易吸引法人資金。

分析師認為，緯穎已突破4500至4600元壓力區，目前本益比還不至於過高，技術面在創新高後上檔已無壓力，難以預設高點，不排除有機會看到5字頭。一旦股價持續走挺，又觸及外資目標價，投資人可能會再度看到新一波的目標價上修潮，當然，投資風險也會在這個過程中，逐步提升。