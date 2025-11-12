信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，社會觀念改變快速，從不孝有三無後為大，到不婚不生快樂一生，單身加上可能有些老伴老去，出現的獨居現象，這些都屬於社會結構的改變造成，另外一種則是房屋稅2.0規定必須要設籍，也導致過去一年1人宅數量暴增38.8萬宅，許多因素導致一人宅的數量快速增加。

統計顯示，一人宅數數量從10年前的158.6萬宅，增加到今年第一季的248.8萬宅，10年增加57%，小家庭的2人宅與3人宅同樣趨勢增加，2人宅從114.8萬宅，增加到156.2萬宅，10年增加36%，3人宅數量從118萬宅增加到139.5萬宅，10年增加18%，不過4人宅數量10年減少2%，5人宅減少13%，6人以上一宅減少22%，可能與小孩生的少或小孩長大成家分戶出去有關。

曾敬德表示，小宅化的興起一方面與高房價驅使有關，另一方面也因為家庭人口越來越精簡，也導致小宅市場需求暢旺，過去房屋標準品是3房加上車位，現在則是2房需求度高，這樣趨勢短期內不太會改變。