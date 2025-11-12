鳳凰颱風造成宜蘭縣溪南地區等地積淹水情形，昨晚縣府宣布今天（12日）宜蘭縣停班停課，但縣府宣布前，網路紛傳12日停班停課的假圖卡，對此警方已介入偵辦，另外，議會議長張勝德也率先發布溪南部分鄉鎮停班停課訊息，對此張勝德也在各群組中表達歉意。

昨晚9時許，宜蘭縣政府以溪南地區因受超大豪雨影響有災情發生，又基於本縣共同生活圈，為利救災及災後復原工作，宣布本縣停止上班、停止上課。不過早在晚間7時許就有停班停課假圖卡流出，但已有民代、媒體「跟進」宣布。

昨晚8時許，張勝德在網路各群組張貼「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」，不少民代以張勝德版本為主，製作圖卡發布。有民眾則在臉書上批張勝德「所以現在是議長執政嗎？宜蘭縣政府官網都還沒有公告，議長就自己宣布幾個鄉鎮停班停課？」

今天早上8點代理縣長林茂盛主持災害應變中心會議，他表示，蘇澳地區大淹水原因主要是時雨量超過100毫米，包括蘇澳、冬山等鄉鎮，羅東等地也有近百毫米的雨勢，這是淹水的主要原因。

林茂盛表示，決定停班課前內部討論有各個面向，都有做通盤的考量，最後考量整個宜蘭是共同生活圈，不管是上班上學，縣民在溪南、溪北間往來密切，最後的決定全縣今天停班停課。

對於縣府宣布前，有假圖卡在網路中流傳，對此林茂盛說，不會允許也不會容忍，已請警察局依法來處理。

張勝德事後則在各群組解釋，先前溪南各鄉鎮停班停課的訊息是縣府提供，議會開議期間縣府停班停課會在第一時間通知，後續因考量多處地區淹水，最終宣布全縣停班停課，造成資訊混亂非常抱歉。