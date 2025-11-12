曾嫌犯後被依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

新北市一名30歲曾姓男子昨（11）日下午佯裝要看診，進入輔大醫院診間後掏出美工刀，攻擊泌尿科名醫江漢聲，造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷。據了解，曾嫌為輔大肄業生，他案發前曾向媒體預告，還預設臉書PO文，稱無殺人犯意，更自比廖添丁替天行道，高呼「沒正義就沒有和平！」他犯後被依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。

曾嫌在臉書預發貼文，昨日下午5時犯案後，其貼文寫道「各位看到這篇貼文時，本人可能正在新莊為了抗議與以下的行動而製作警詢筆錄。」提到中國有荊軻，台灣有廖添丁與白米炸彈客，接著透露行兇理由，提到江漢聲「挪用公款」案遭法院判無罪一事，稱痛苦應由弊案的「罪魁禍首」承擔，並表示「仿效廖添丁『替天行道』也只是義務罷了」。

事發於11日下午2時30分許，曾嫌前往輔大醫院掛號，等待叫號進入泌尿科診間後，掏出預藏的美工刀朝醫師江漢聲行刺，過程中高喊「我不是來看診的，我是來殺你的！」造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，曾嫌則當場遭保全壓制。

林口警方獲報趕抵現場，將曾嫌逮捕，查扣作案美工刀1把，而他從診間押至警車途中，更情緒激動大聲喊著「沒有正義，沒有和平！」失控舉止讓在場醫護與病患感到錯愕，全案依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送偵辦。

檢方複訊後，認定曾嫌犯嫌重大，且有有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。